Kamuda düzenli PCR

HAKSEN Yönetim Kurulu Üyesi Salih Erşangil, yaptığı yazılı açıklamada özel sektörde, iş yerlerine 15 günde bir PCR zorunluluğu getirilirken, kamuda bu uygulamanın yapılmadığını, bu nedenle vakaların artmaya devam ettiğini ifade etti.

Devlet dairelerinde de düzenli PCR testleri uygulanması gerektiğini belirten Erşangil, “Gerek kamuda gerekse de özelde çalışanların sağlığı bizler için önemlidir. Açılım süreci çalışanların güvenliğini sağlandığı oranda başarıya ulaşabilir” dedi.

Yapılmayan PCR testleri nedeniyle mevcut vakaların tespit edilemediği ve yerel bulaşın yayıldığını belirten Erşangil, açılım sürecinin çalışanların güvenliği sağlandığı oranda başarıya ulaşabileceğini kaydetti.