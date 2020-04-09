Kamuda idari izinler 30 Nisana kadar uzatıldı

Başbakan Ersin Tatar Başkanlığı’nda toplanan Bakanlar Kurulu Koronavirüs tedbirlerini ele aldı.

Yaklaşık 4 saat süren bir toplantının ardından alınan kararları Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, daha önce alınan tedbir kararlarının tarihlerinin 10 Nisan itibariyle dolacak olmasından dolayı bu tarihlerin tamamen değiştirildiğini açıkladı.

Kamuda idari izinlerin 30 Nisan’a kadar uzatıldığını belirten Özersay, okulların kreşlerin, dershane ve etüt merkezlerinin de 30 Nisan tarihine kadar kapalı olacağını söyledi.

Özersay, ‘Polis, itfaiye, sivil savunma gibi kamu görevlileri haricindeki kamu çalışanlarının 30 Nisan tarihine kadar işe gitmemeye devam edecekler ancak amirlerinin direktifiyle görevlerini yerine getirecekler. Bütün okulların kreşlerin, dershane ve etüt merkezlerinin 30 Nisan tarihine kadar ara vermesi için düzenleme yaptık’ dedi.

Özersay, sinema, tiyatro ve miting gibi kitle toplantıları ile spor müsabakalarının da 30 Nisan tarihine kadar yapılmaması kararı üretildiğini belirtti.

Kudret Özersay, özel sektör ile ilgili olarak ise daha önce alınan karar çerçevesinde, market, fırın benzin istasyonu, banka ve eczane gibi işyerleri haricindeki işletmelerin 17 Nisan’a kadar kapalı kalmasına karar verildiğini duyurdu.

Özersay, yürürlükte olan kuralların ise geçerliliğini sürdüreceğini ifade etti.

Özersay ‘Yürürlükte olan kurallar geçerliliğini sürdürecek. Marketlerin açık kalma saatleri 1 hafta daha devam edecek. Kısmi sokağa çıkma yasağı 1 hafta uzatıldı. Tam sokağa çıkma ve şehirlerarası kısıtlamalar 1 hafta daha uzatıldı. KKTC’ye bütün kara hava ve deniz girişlerinden KKTC vatandaşlarının girmesini mümkün kılan sınırlama kararımızı 30 Nisan’a kadar uzatma kararı aldık’ diye konuştu.

Karpaz bölgesindeki tam sokağa çıkma yasağının ise sadece coğrafi olarak kapsamı daraltıldığını belirten Özersay, tam sokağa çıkma yasağının sadece Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz’da uygulanacağını açıkladı.

Özersay ‘Karpaz Bölgesiyle ilgili daha önce alınan ve yarın süresi dolan tam sokağa çıkma yasağı sadece coğrafi olarak kapsamı daraltılıyor. Aynı kurallar Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz ile sınırlı olacak. Aynen bugün olduğu gibi tam sokağa çıkma yasağı devam edecek. Bu üç yere giriş çıkışlar polis kontrolünde olacak. Bunun dışındaki yerler ülkenin diğer yerlerinde geçerli olan gündüz kısmi gece 21.00’den sonraki tam sokağa çıkma yasağı geçerli olacak’ dedi.

Özersay, toplantıda ayrıca bankalarda, GSM operatörlerin ödeme noktalarında ve vergi dairesi gibi şu an açık olan kamu kurumlarındaki genel prosedürün Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesi yönünde karar üretildiğini söyledi.

Özersay, ‘Kapıda nasıl ateş ölçülecek, sosyal mesafe ne kadar olacak, hijyen kuralları nasıl olarak, maske şartı ne şekilde uygulanacak gibi kurallar bakanlık tarafından belirlenecek. Uygulanması konusunda da denetleme yetkisi İlçe Emniyet kurullarında olacak’ dedi.

Toplantıda, yerel iş gücünün desteklenmesiyle ilgili detaylı bir görüşme yapıldığını belirten Özersay, ekonomik faaliyetleri duran işletmelerle ilgili 2 ay boyunca 1500 TL civarında istihdam desteği verilmesiyle ilgili tüzüğün hazırlandığını ancak konunun yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında nihai noktaya geleceğini söyledi.

Kudret Özersay, yurtdışında okuyan ve burs kriterlerini yerine getiremediği için burs alamayan öğrencilere de iki ay boyunca 1700 TL destek verilmesi yönünde karar aldıklarını ifade etti.

Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ndaki uzmanların bir araya gelip özel sektörde önümüzdeki günlerde hangi işyerlerinin açılacağına yönelik değerlendirme yapması kararı üretildiğini de söyledi. (BRT)