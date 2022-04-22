Kamuda yaz mesaisi başlıyor
Kamuda yaz mesaisi başlıyor
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Kamuda yaz mesai uygulaması 9 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.
Bakanlar Kurulu tarafından alınan, Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Pazartesi- Cuma günleri kamuda mesai saatleri 08.00-14.30 arasında olacak.
Devlet daireleri yalnızca Perşembe günü mesai 08.00 – 12.30 / 13.00 – 17.30 arasında hizmet verecek.
Yaz saati mesaisi 18 Eylül’e kadar devam edecek.
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