“KAMUOYUNU YANILTMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Dilek Özgürgün’ün avukatı önceki gün Başbakan Hüseryin Özgürgün ile eşi Dilek Özgürgün’ün boşanmalarıyla sonuçlanan davanın ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Boyra’nın açıklamasının tam metni:

“Kamuoyunun bildiği üzere 22/12/2017 tarihinde müvekilim Dilek Özgürgün Sn.Hüseyin Özgürgünden boşanmış bulunmaktadır. Davanın neticelenmesinin hemen ardından Hüseyin Özgürgün’ün avukatı tarafından yapılan açıklamalar nedeniyle cevap hakkımız doğmuştur. Dava esnasında İş Bankası Gönyeli Şubesi tarafından bir kısmı ortaya konulan hesap dökümleri resmi belgelerdir. Söz konusu dava nedeniyle müvekkilemin hiçbir kusuru olmamasına rağmen yıpranıp, iş ve aile çevresinde de sıkıntıya girmesi, malum üçüncü şahıs tarafından hakarete uğraması ve sağlığının bozulmaya başlaması nedeniyle anlaşma yoluna gidilmiş olup, bu anlaşmanın yapılarak tarafların resmen boşanmış olmaları sözkonusu hesap hareketlerini ortadan kaldırmadığı gibi yetkili mercilerce araştırılamayacağı sorgulanamayacağı anlamına da gelmemektedir. Bu nedenle Sayın Hüseyin Özgürgün'ün ve avukatının söz konusu hesapların sanki aile mahkemesi tarafından incelenip kaynağının tespit edilmiş gibi yansıtılması ve iki konunun birbirine karıştırılarak kamuoyunu yanıltmaya çalışmaları hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.

Bu nedenle Sayın Hüseyin Özgürgün’ün müvekkilem ile anlaşmalı olarak boşanmış olmalarının kamu vicdanını rahatsız eden konularla ilgisi olmadığını, davamızın bu yönde kullanılmasını kınadığımızı Müvekkilem Dilek Özgürgün adına beyan eder saygılar sunarım”.

Boysan Boyra

Dilek Özgürgün’ün avukatı