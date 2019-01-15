KAMUYA AÇIK ALANLARA SABİT KAMERA KURULACAK

Başbakanlık, kamera veya bilişim sistemi sahiplerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası gereği yapılması gerekenlerle ilgili kamuoyuna açıklamada bulundu.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasasının 23 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatılan açıklamada, söz konusu yasa kuralları uyarınca; meydan, kara yolları, cadde, park, ticaret, finans ve eğlence yerlerine, ayrıca eğitim faaliyetlerinin olduğu kamuya açık alanlara kurulacak sabit kamera veya bilişim sistemlerinin kurulabilmesi için Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu’ndan izin alınmasının zorunluğu olduğu belirtildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sabit kamera ve bilişim sistemi kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, Başbakanlığın http://basbakanlik.gov.ct.tr internet adresindeki başvuru formunda belirtilen bilgi ve belgelerle, Polis Genel Müdürlüğü, İlçe Polis Müdürlüğü veya Polis Karakollarına müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

Kamuya açık alanları görüntüleyen mevcut kameralar veya bilişim sistemlerinin de bahse konu yasa kapsamında olduğu belirtilen açıklamada, kamera veya bilişim sistemi sahiplerinin 23 Ekim 2019 tarihine kadar Başbakanlık’ın resmi internet sayfasında bulabilecekleri başvuru formunda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte, Polis Genel Müdürlüğü, İlçe Polis Müdürlüğü veya Polis Karakollarına müracaat etmeleri gerektiği duyuruldu.

Başvuru yapmayarak, sabit kamera ve bilişim sistemlerini izinlendirmeyenler hakkında ilgili yasanın 15.maddesi 8.fıkrası gereği cezai işlemin uygulanabileceği de ifade edildi.

Açıklamada, “Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu”nun kamuya açık alanları görüntüleyen sabit kamera veya bilişim sistemlerinin kurulmasına, iptal edilmesine, yer değiştirmesine, sayısının artırılmasına veya azaltılmasına izin ve/veya karar verebileceği de belirtildi.

Şu anda kurulu olup da izinlendirilen veya ilk defa kurulması için izinlendirilen sabit kamera veya bilişim sistemleri için tabela ve ikaz işaretleri asmanın da zorunlu olduğu kaydedilen açıklamada, “bu yasa kuralları uyarınca, gerçek veya tüzel kişiler, Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu tarafından izinlendirilen ancak henüz kurulmamış sabit kamera ve bilişim sistemlerine karşı 15 gün, kurulmuş sabit kamera ve bilişim sistemlerine karşı ise 6 ay içerisinde gerekçeleri ile birlikte İtiraz Kurulu’ na itiraz edebilirler” denildi.