KAMYONET VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI!
Pamuklu-Çayırova Anayolunda motosiklet kazası: 1 yaralı
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Pamuklu-Çayırova Anayolunda motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 16.45 sıralarında Pamuklu – Çayırova Anayolu 1-2 km üzerinde Kyretev SERHII(E -37) yönetimindeki KQS 494 plakalı motosiklet ile dikkatsizce Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gürel ‘TERÜN (E -49) yönetimindeki HU 058 plakalı kamyonet araç ile çarpıştılar.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Kyretev SERHII’nin Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : motosiklet, kamyonet, çarpışma, kaza, yaralnma, Kyretev SERHII
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