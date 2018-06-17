KAMYONET YAYAYA ÇARPTI, 1 AĞIR YARALI
1 AĞIR YARALI
Sabahın ilk saatlerinde Güzelyurt-Kalkanlı anayolu üzerinde meydana gelen kaza sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan aracın kaza mahallindeki benzin istasyonu içerisine girerek benzin pompalarına çarparak durabilmesi muhtemel bir facianın da ucuz atlatıldığını göstermektedir.
Polis’in kazayla ilgili verdiği bilgi şu şekilde;
Kaza saat 00:15 dolaylarında, Güzelyurt- Kalkanlı anayolu üzerinde Dilekler Benzin istasyonu önünde Kalkanlı istikametine doğru seyreden 53 yaşındaki Bilal Rüştioğlu yönetimindeki PE 748 plakalı kamyonet araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 32 yaşındaki Kadir Öztürk’e çarpması sonucu meydana gelmiştir.
Benzin istasyonuna girdi
Çarpmanın etkisi ile PE 748 plakalı kamyoneti ile Benzin istasyonuna giren araç, önce hava pompasına çarparak daha sonra benzin istasyonu içerisindeki çiçeklik içerisine girerek durabildi.
Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Kadir Öztürk, Girne Suat Günsel Hastanesi Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Kaza sonucunda PE 748 plakalı kamyonet sürücüsü Bilal Rüştioğlu tutuklanmış olup, Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
Foto: Arşiv
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.