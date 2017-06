KAN BAĞIŞI, CAN BAĞIŞI!

Ülkemizin sanat, iş, spor, sağlık ve eğitim alanlarındaki tanmış kişiler Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin gelenekselleştirdiği 'kan bağışı, can bağışı' kampanyasına katıldı.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı ve Sağlık Turizmi Konseyi YK Üyesi Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak, Genç İşadamları Derneği Başkanı Cemal Gülercan, YDÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ile hayatını tiyatro ve sinemaya adamış, son yıllarda Türkiye'nin sevilen dizileri Öyle Bir Geçer Zaman ki, bu şehir arkandan gelecek gibi pek çok dizide rol alan ülkemizin sevilen ve başarılı Tiyatro ve Sinema sanatçısı Osman Alkaş, Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete başta olmak üzere popüler dizilerde önemli roller üstlenen ülkemizin sevilen ve sempatik sanatçısı Hazar Ergüçlü'nün sürekli kan bağışçılığının önemine dikkat çekmek için biraraya gelerek kan verdikleri bildirildi.



SAVAŞAN



Kan bağışı gibi halk sağlığı veya sosyal konularda insanların iyilik yapmak istemelerine rağmen, birçok zamansal ve durumsal faktör nedeniyle bu sorumlulukların ötelendiğini ifade eden Ahmet Savaşan, ülkemizde kan bağışının genellikle yakın bir dostun veya akrabanın ihtiyacı olduğu durumda gündeme geldiğine vurgu yaptı. Kanın tek kaynağının insan olduğunun altını çizen Savaşan, bu gibi toplumsal konularda önemli olan noktanın düzenli ve gönüllü bağışçıların sağlanması ve kan bağışının sürdürülebilir bir politikaya ve uygulamaya dönüşmesi olduğunu söyledi.



İnsanların dış görünüşleri farklı olsa da damarlarında akan kanın aynı olduğunu belirten Savaşan, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Kızılay, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri işbirliğiyle 'Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi'nin başlatılması gerektiğine de inanç belirtti.



Ahmet Savaşan, 'Dünya'nın pek çok yerinde olduğu gibi bizler de ülkemizde bu gibi projeler ve uygulamalar geliştirerek ilköğretim ve orta öğretim kurumları öğrencileri, ebeveynler, okul yöneticileri ve öğretmenlerde gönüllü ve sürekli kan bağışı konusundaki bilinci arttırmalıyız' diye konuştu.



FARKINDALIK KAMPANYALARI YAPILMALI...



Projenin yerel alanda düzenlenecek farkındalık kampanyaları ile de desteklenmesi ve bütün topluma yaygınlaştırılmasının hayati önem taşıdığına işaret eden Savaşan, bütün paydaşların gönüllü ve sürekli kanbağışı konusunda istekli olduğunu ifade ederek, böyle bir çalışma başlatılması halinde Yakın Doğu Üniversitesi'nin projeye destek vereceğini sözlerine ekledi.



FUARDA DEVAM EDECEK...



YDÜ Hastanesi olarak hizmet vermeye başladıkları 2010 yılından bu yana 'kan bağışı can bağışıdır' adıyla pek çok kampanya gerçekleştirdiklerini anımsatan Ahmet Savaşan, Thalassaemia hastaları için Devlet Hastanesine verilmek üzere başlatılan kan bağışının 10 – 18 Haziran 2017 tarihleri arasında '41. KKTC Uluslararası Fuarı'nda YDÜ Hastanesi standında devam edeceğini söyledi.



Amaçlarının gönüllü ve sürekli kan bağışı konusunda ülkedeki farkındalığın arttırılmasına katkı yapmak olduğunu ifade eden Savaşan 'gelin kan verelim, can verelim' diye konuştu.



ERGÜÇLÜ



Kanın temin edilmesinde bütün insanlara önemli görevler düştüğünün altını çizen Sinema Sanatçısı Hazar Ergüçlü de yaptığı konuşmada, ülkemizde güvenilir, karşılıksız, gönüllü kan bağışı yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Ergüçlü 'tüm halkımızı kan bağışına davet ediyorum. Kan verelim can verelim' dedi.



ALKAŞ



Thalassaemia hastalarının sık sık kana ihtiyacı olduğuna değinen KKTC ve Türkiyenin Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Osman Alkaş da hiçbir rahatsızlığı olmayan insanların da zaman zaman kana ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek, 'Ne kadar kan verirsek o kadar tazeleniriz. Unutmayalım kan vermek hayat kurtarır'dedi. 'Kan vermeyi sadece bizim veya sevdiklerimizin başına kötü bir olay geldiği zaman hatırlar ve koşarak kan bulmaya veya vermeye çalışırız' dedi.



KAYMAK



Kan vermenin en önemli insanı görev olduğunun altını çizen Mustafa Kaymak da, kanın yapayının olmadığını, tek kaynağının insan olduğunu söyledi. Kana ihtiyacı olan kişilerin kanı insanlardan tedarik etmek zorunda olduğunu belirten Kaymak, 'hepimiz sürekli ve gönüllü kan verelim can verelim' dedi.



GARDİYANOĞLU



Kanın alternatifi olmayan kaynağı sadece insan olan bir tedavi aracı olduğuna vurgu yapan Dr. Remzi Gardiyanoğlu da konuşmasında, gelir seviyesinin yüksek olduğu ülkelerdeki ortalama kan bağışı oranının, düşük gelirli ülkelerden 9 kat fazla olduğunu ifade etti. Gardiyanoğlu, bir çok ülkede olduğu gibi KKTC'de de talebin, tedarikten fazla olduğunun altını çizdi.



Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanlığı'na çağrıda da bulunarak konuyla ilgili inisiyatif üstlenmesini istedi.



VAROĞLU



KKTC'deki Thalassaemia hastalarının aylık kan ihtiyacının 600 ünite olduğunu ifade eden Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu da yaptığı konuşmada, ülkede ihtiyaç olan aylık kanın 1500 ünite olduğunu söyledi. Bu ihtiyacın karşılanması için gönüllü ve sürekli kan bağışcılarına ihtiyaç olduğunu ifade eden Varoğlu, ülkemizde ihtiyaç duyulan kanın toplanamadığının altını çizdi.

Varoğlu, En değerli hediyenin kan vermek olduğunu ifade Etti.