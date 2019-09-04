KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve AL-PET işbirliğinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kampanya çerçevesinde yarın 14.00-18.00 saatleri arasında Girne Kapısı Memo Petrol yanı Kuğulu Park’ta Sağlık Bakanı Dr. Ali PİLLİ, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent ÇIRALI ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas ALTINBAŞ’ın da katılım ve konuşmalarıyla kampanyaya start verilecektir. Kan sıkıntısının yaşandığı ülkemizde, kan vermeye müsait tüm vatandaşlarımızın duyarlılık göstermesi önemlidir.

Kan Bağışı Kampanyası Programı:

5 Eylül 2019 Perşembe 14.00-18.00- Girne Kapısı Memo Petrol- Kuğulu Park

6 Eylül 2019 Cuma 09.00-11.00 Gemikonağı Cem Pişmiş 1 Petrol

9 Eylül 2019 Pazartesi 14.00-16.00 Güzelyurt Özdoğaç Petrol Ekrem Uzun Petrol

10 Eylül 2019 Salı 16.00-18.00 Girne Tem Petrol

11 Eylül 2019 Çarşamba 16.00-18.00 Girne Oscar Petrol

12 Eylül 2019 Perşembe 16.00-18.00 Girne Tanısay Petrol

13 Eylül Cuma 10.00-13.00 Girne Akacan Petrol

13 Eylül Cuma 16.00-18.00 Alsancak Hasan Uzun Petrol

16 Eylül 2019 Pazartesi 09.00-11.00 Korkuteli Fidan Petrol

16 Eylül 2019 Pazartesi 16,00-18,00 Mapğusa Güneşoğlu Petrol

17 Eylül 2019 Salı 09.00-11.00 İskele Petrol

17 Eylül 2019 Salı 16.00-18,00 İskele Fidan Petrol 2

21 Eylül 2019 Cumartesi 14.00-16.00 Gönyeli Petrol