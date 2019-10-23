KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Ülkedeki kan ihtiyacına cevap verebilmek ve dayanışma bilincini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızlay’ı ile T&T Havalimanı İşletmeciliği işbirliğinde Ercan Havalimanı’nda kan bağışı kampanyası düzenleniyor.

“Her damla kan, kurtarılan bir candır” sloganı ile düzenlenen Kampanya çerçevesinde 3 gün boyunca 11.00 – 16.00 saatleri arasında kan verilebilecek.

Kampanyaya Ercan Havalimanı’ndaki tüm işletmeler ile kurum ve kuruluşların çalışanların yanısıra gönüllüler katkı koyabiliyor.

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı, kan kampanyalarına önem verdiklerini ifade ederek “Günde 15 bin ortalama yolcunun geçtiği Ercan havalimanında kan bağışı toplanmasının doğru olacağını düşündük”dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Başkanı Bülent Çıraklı da Sağlık Bakanlığı ile yürüttükleri Kan Kazanım Destek Programı sayesinde yaklaşık 12 bin ünite kan toplanıldığını belirtti.

Çıraklı “Thalasamia hastaları ve onkolojide tedavi gören hastalar ayrıca ameliyatlarda kana sıkça ihtiyaç duyuluyor. Farkındalık yaratmak için bu kampanyalar önemli T&T firması çalışanlarını takdir ediyorum”dedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli de kan bağışı kampanyalarının önemine işaret etti.

Pilli “Kan kaynağı sadece insandır ver malesef kanın yerini alacak madde yok. Kanın önemini insana anlatmak gerek. Biz halkımızı kan bağışına yöneltmek istiyoruz. 18-65 yaş aralığında sağlıklı bireyler yılda en az 4 kez kan verilebilir. Kampanyalara devam ediyoruz amacımız bunu devlet politikası haline getirmek.” Şeklinde konuştu.

Ülkemizde yıllık kan ihtiyacı 20 bin ünite civarında.. Kan kazanım programı sayesinde 2018-2019 yıllarında bugüne kadar yaklaşık 12 bin ünite kan sağlanmış oldu.

Kampanyaya T&T işletmelerindeki çalışanlar yanısıra isteyen herkes Cuma gününe kadar 11.00 ile 16.00 saatleri arasında Ercan Havalimanı’nda kan bağışında bulunabilir.