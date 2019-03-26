'KAN DAVASI' İÇİN KKTC'YE GELDİ!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; KKTC’ye sahte TC nüfus cüzdanıyla “Kan davası” gerekçesiyle giriş yapan zanlı Burak Aslan, tutuklanmasının ardından dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

KKTC’ye sahte TC nüfus cüzdanıyla “Kan davası” gerekçesiyle giriş yapan zanlı Burak Aslan, tutuklanmasının ardından dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis bulguları aktardı

Meseleyle ilgili mahkemeye olguları aktaran polis memuru Mehmet Kanteper, zanlının Sahte Evrağı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünme, Sahte Beyanla Kayıt Temin Etmek suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti. Kanteper, zanlı Burak Aslan’ın 1 Mart’ta saat 23.26’da Onur Gün’ün adına sahte olarak düzenlenen T.C nüfus cüzdanını Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak için muhaceret görevlisine ibraz ederek başkasının kimliğine bürünüp, sahtelenmiş evrağı tedavüle sürüp, sahte beyanla kayıt temin ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, 22 Mart’ta zanlının Girne’deki ikametgâhında huzurunda yapılan aramada sahte olarak düzenlenmiş TC nüfus cüzdanının tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Mehmet Kanteper, zanlı Burak Aslan’ın gönüllü ifade vermiş ve suçlarını kabul ettiğini ve aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Cezaevine gönderildi

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.