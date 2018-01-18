KAN DÖKÜLDÜ!

Bahadır AYNA

Girne Beycanlar bölgesinde Cengizhanlı Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

İddiaya göre saat 19.40 sırlarında bir grup genç Cengizhanlı Sokak da alkol tüketiyordu, alkol alan gençlere başka bir genç grubu, “Burada alkol içemezsiniz” diye tepki gösterdi. Tartışma büyüdü kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu İbrahim Donatmış, Sait Atlar ve Erkan Kurmaz bıçakla yaralandı. Yaralılar Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri, Olay Yeri İnceleme ekibi olayın gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu. Gazetemizi baskıya hazırladığımız sıralarda olayla ilgili herhangi bir tutuklama yapılmazken polisin araştırması sürüyordu.

Havadis