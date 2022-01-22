Kan donduran olay! Kızını aç bırakarak öldürdü

49 yaşındaki Elaine Clarke, Down Sendromlu kızı Deborah Leitch'i işkence ile öldürmekten yargılanıyor. Tüyler ürperten olay İngilterede yaşandı.

29 Ağustos 2019 akşamı evinde ölü olarak bulunan genç kızın bakımsızlıktan dolayı kemiklerinin gözüktüğü ve uyuz olduğu belirlendi.

Annenin genç kızı aç bırakarak yavaş yavaş ödürdüğü belirlendi. 49 yaşındaki anne, Down Sendromlu kızını aç bıraktığını ve sonra ihmal sonucu öldürdüğünü reddediyor.

Preston Crown Mahkemesi'nde duruşmaya katılan anne, kızını öldürdüğünü reddetti. Ölümüyle ilgili olarak 6 kişi tutuklandı. Bir sonraki duruşma ise 7 Şubat't görülecek.

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