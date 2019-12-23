Her insanın kanı belli özelliklere sahiptir. Bir bebeğin ve annenin kanı birbiriyle uyumlu değilse ciddi sorunlara yol açabilir. Şimdi, kan uyuşmazlığı olursa ne olur? Gelin hep birlikte öğrenelim...

Hamile bir kadının yaptırması gereken ilk testlerden biri kan grubu testidir. Bu test kan grubunu ve Rh faktörünü kontrol eder. Rh faktörü bebeğinin sağlığında çok önemli bir rol oynar. Peki, kan uyuşmazlığı olursa ne olur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

KAN UYUŞMAZLIĞI HAKKINDA

Her insanın kanı belli özelliklere sahiptir. Bir bebeğin ve annenin kanı birbiriyle uyumlu değilse, fetal anemiye, immün hidroplara (eritroblastoz fetalis) ve diğer komplikasyonlara yol açabilir.

En yaygın kan grubu uyumsuzluğu Rh hastalığıdır (Rh uyuşmazlığı olarak da bilinir). Rh faktörü, kırmızı kan hücrelerinin kaplanmasında bir proteindir. Rh faktörü proteini mevcutsa, kişi Rh pozitifdir. Rh faktörü proteini mevcut değilse, kişi Rh negatifdir. Annenin Rh faktörü negatif ve bebeğin pozitif olduğu durumlarda, annenin bağışıklık sisteminin bebeğin kırmızı kan hücrelerine yabancı olarak saldıran Rh antikorları üretmesine neden olabilir. Komplikasyon gelişebilecek ve komplikasyonlara neden olabilen diğer maternal antikorlar, anti-Kell, anti-E, anti-jka ve anti-fya içerir.

KAN UYUŞMAZLIĞI OLURSA NE OLUR?

* Hamileyken, özellikle doğum sırasında bebeğinizin kanı kan dolaşımınıza karışabilir. Eğer Rh negatifseniz ve bebeğiniz Rh-pozitif ise, vücudunuz bebeğin kanına yabancı bir madde olarak tepki gösterecektir.

* Vücudunuz bebeğin Rh pozitif kanına karşı antikorlar (proteinler) üretecektir. Bu antikorlar genellikle ilk hamilelik sırasında sorunlara neden olmaz. Bunun nedeni, bebeğin, çoğu antikorun gelişmesinden önce doğmasıdır.

* Bununla birlikte, antikorlar üretildikten sonra vücutta kalır. Böylelikle, Rh uyumsuzluğunun, ikinci veya daha geç gebeliklerde (bebek Rh-pozitif ise) sorunlara neden olması daha olasıdır.

* Rh antikorları plasentadan geçebilir ve bebeğin kırmızı kan hücrelerine saldırabilir. Bu, bebekte hemolitik anemiye yol açabilir.

* Hemolitik anemi, kırmızı kan hücrelerinin yerini alabildiğinden daha hızlı yok edildiği bir durumdur. Kırmızı kan hücreleri, vücudun tüm bölgelerine oksijen taşır.

* Yeterli kırmızı kan hücresi olmadan, bebeğiniz yeterince oksijen alamaz. Bu ciddi sorunlara yol açabilir. Şiddetli hemolitik anemi çocuk için bile ölümcül olabilir.