Kanada 1.8 milyon göçmen kabul edecek

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı 2021 yılına kadar ülkeye 1 milyon 800 bin göçmen kabul edileceğini açıkladı.

Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hüseyin'in Parlamento'ya sunduğu raporda yer alan verilere göre bu süreçte en fazla göçmen kabul edilecek yıl olan 2021'de 370 bin kişiye Kanada'da oturum hakkı verilecek. Bu sayı 2017 yılında 286 bindi.

Ahmed Hüseyin konuyla ilgili açıklamasında "göçmenler ve çocuklarının Kanada'ya sonsuz katkısı var. Gelecekteki başarımız göçmenlerin ülkemize gelmesi ve topluma başarılı bir şekilde entegrasyonuna bağlı." dedi.

Bakanlığın raporunda ülkeye kabul edilecek göçmenlerin yüzde 48'inin iş gücü piyasasındaki ihtiyacı karşılamaya dönük olacağı da belirtildi.

Kanada'nın 1990'lı yılların başından itibaren kabul ettiği göçmen sayısı 6 milyondan fazlayken nüfusun beşte birini Kanada dışında bir ülkede doğanlar oluşturuyor.

Kaynak: Euronews.com