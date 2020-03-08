Kanal D'de Yaprak Dökümü!Bir dizi daha final kararı aldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk dizisi de final kararı aldı. Başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı dizinin ekran macerası 38. bölümle birlikte sona erecek.

Televizyon ekranlarında reyting sarsılmaları diziler için devam ediyor. Kanallar, yeni dizilerine yer verirken reytinglerde düşü yaşayan dizilerin fişini çekiyor. Kanal D'de ise tam bir yaprak dökümü yaşanıyor. Son olarak Zalim İstanbul dizisinin fişini çeken kanal bir dizinin daha final kararını duyurdu.

SENARYO KONUSUNDA SIKINTILAR YAŞANDI

Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yer aldığı Afili Aşk dizisi, seyircisini üzen kararı verdi. Dizide senaryo konusunda sıkıntılar yaşandı. Dizinin yeniden ilgi görmesi beklense de final kararı kapılarını çaldı.

Kanal D önce Çarşamba'dan Cumartesi'ye, sonra da Perşembe gününe alarak diziyi sürdürmek için elinden geleni yaptı. Fakat reytinglerde bir düzelme söz konusu olmayınca senaryodaki sıkıntılarda ele alınarak Afili Aşk dizisi için final kararını alındı.

38. BÖLÜMLE EKRANA VEDA EDECEK

Dizinin 36.bölümünün çok düşük reytingler alması artık final kararı verilmesi için son damla oldu. Afili Aşk'ın ekran macerası 38.bölümle birlikte sona erecek.

ZALİM İSTANBUL DA FİNAL KARARI ALDI

Öte yandan, Kanal D'nin Zalim İstanbul setinde de kriz çıkınca final kararı da çıktı. Reytingleri zirvede yakalayarak bir başlangıç yapan dizi bir anda yere çakıldı. İddialara göre, Zalim İstanbul'un setinde de kriz çıktı. Mine Tugay'ın sette sergilediği agresif tavırları, gerginlik yaratmaya başladı.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Dizinin final tarihi de belli oldu. Zalim İstanbul için yalnızca 6 bölümlük bir süre kaldı. Dizi, 6 Nisan 2020 Pazartesi akşamı final bölümü ile ekranlara gelecek.