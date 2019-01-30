Kanal D’nin bir dizisi daha final yapıyor!

Kanal D'nin kısa süre önce Koca koca Yalanlar ve Bir Umut Yeter dizileri ekranlara veda etmişti. Şimdi ise Bir Litre Gözyaşı dizisi final kararı aldı. Başrollerini Miray Daner, Mert Yazıcıoğlu ve Tolga Tekin'in paylaştıkları sevilen dizisi Bir Litre Gözyaşı, 15. bölümde final yapıyor.

BaşladIğı günden bu yana reytingleri umut vermeyen Bir Litre Gözyaşı dizisi final kararı aldı. 13. Bölümünde diziden 9 kişi ayrılmış ve hikayesi değiştirilmişti. Fakat bu çaba da Bir Litre Gözyaşı’nın reytinglerde istediğini almasını sağlayamadı.

HİKAYE DEĞİŞTİ

Bu sezon ekranlara gelmeye başlayan Bir Litre Gözyaşı dizisine verilen aranın ardından Bir Litre Gözyaşı adeta farklı bir dizi olarak geri döndü. Yaşanan gelişmeler şaşırtırken 9 kişi diziden ayrıldı.

BİR LİTRE GÖZYAŞI DİZİSİNDE KİMLER ÖLDÜ?

Yeni bölümleri merakla beklenen dizide 5 yıl sonrasına zaman atlaması yaşandı. Cihan üniversiteyi bitirmiş, Mahir ölmüş, Figen ve Güzin ölmüştü. Sanem Çelik’in oynadığı Cihan’ın annesi Figen’in öldüğü ortaya çıktı. Annesi Güzin ile birlikte yan yana mezarlarda yatan Figen’in neden öldüğü merak konusu oldu. Mezar taşlarına bakan seyirci aynı gün mü öldüler yoksa bir kaza mı geçirdiler anlayamadı. Çünkü ölüm tarihleri mezardaki çiçeklerle kapatıldı.

MAHİR NASIL ÖLDÜ?

Mahir’in tam olarak nasıl öldüğü anlaşılamadı ama Cihan’ın “O klübeden çıkmasına izin vermeseydim, Mahir ölmeyecekti” sözleri dikkat çekti. Papatya’nın “Mahir, sana yardım getirmek için gitti” sözünden ikisinin bir yerde mahsur kaldıkları ve Mahir’in yardım getirmek için gittiği ve sonrasında öldüğü ya da öldü sandığı anlaşıldı.

MAHİR GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kerem ismiyle dizide yer alacak kişi ise yine Mert Yazıcıoğlu! Tanıtımda Mahir’in Kerem diye tanıtılmasıyla herkesin kafası karıştı! Aslında Mahir ölmedi ve Kerem olarak yıllar sonra geri mi dönüyor, yoksa bir benzerlik mi, ikizi mi var? Bir Litre Gözyaşı dizisi artık gençlik dizisi olarak devam edecek. Cihan’ın hastalığının ise durdurulduğu ve ilerlemediği ortaya çıktı.