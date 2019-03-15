Kanal D’ye bir şok daha!

Zorlu reyting yarışında bu sezon Kanal D'nin yüzü bir türlü gülmedi. Bu sezona yeni projelerle start veren Kanal D'nin dizileri bir bir final kararı aldı. Bu dizilerin bir çoğu da reytinge yenik düştü. Ve dün Kanal D'den bir final kararı daha geldi. Başlayalı henüz 2 hafta olan Yüzleşme izleyicisine veda edecek. Yüzleşme dizisinin başrollerinde Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Şerif Sezer, Zeynep Eronat, Macit Koper ve Uğur Yücel gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Kanal D’nin bu dizi sezonunda reyting yarışında yüzü gülmedi. Kanal D akşam kuşağında sadece bir günü lider olarak kapatabiliyor. O da fenomen dizi Arka Sokaklar’ın yayınlandığı akşam. Cuma günlerini sezon başından beri kimseye kaptırmayan Kanal D, diğer günlerde rakiplerinden büyük fark yiyor. Kanal D’de yayınlanan yeni dönem dizilerinin bir çoğu erken final kararı aldı. Muhteşem İkili, Umut Işığım, Koca Koca Yalanlar, Bir Litre Gözyaşı’ndan sonra daha 2 bölüm yayınlanan Yüzleşme de final kararı aldı. Her biri ünlü ve usta oyuncuların rol aldığı bu diziler reyting yarışında umduğunu bulamadı. Üstelik bu dizilerin her birinin işlediği konu da ayrı.

AYNI SEZONDA 2. KEZ FİNALİ GÖRDÜLER

Hatta bu sezon birden fazla dizide rol alıp dizisi final yapan oyuncular da oldu. Can Kırıkları'nda komiser canlandıran Hande Doğandemir Yüzleşme dizisi ile ekrana hızlı bir dönüş yaptı ama Yüzleşme’de de umduğunu bulamadı. Uğur Yücel de bu isimlerden bir diğeri. Rol aldığı (biri konuk oyuncu) 3 dizide erken final kararı aldı.