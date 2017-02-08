Kanal D'ye Büyük Çalım!

Kanal D ile anlaştığı iddia edilen şovmen Mehmet Ali Erbil, Star TV yönetimiyle el sıkıştı.

Son dönemde transfer haberleriyle çok konuşulan şovmen Mehmet Ali Erbil, Star TV yönetimiyle el sıkıştı.

Bugün doğum günü olan Mehmet Ali Erbil, pastasını keserken, hem doğum gününün hem de star TV'ye dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ünlü şovmen, hayranlarına Ramazan ayında yeni bir formatla ekrana geleceğinin müjdesini verdi.