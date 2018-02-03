KANLI KIYAFETLER TAVAN ARASINDA BULUNDU

Kennedy T.Dede, cinayetinin 6 zanlısı dün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, tutukluluk süresinde birçok emareye ulaştı

Devrim DEMİR

DAÜ öğrencisi 28 yaşındaki Kennedy T.Dede’nin 7 kişi tarafından vahşice öldürülmesi ile ilgili yankılar devam ediyor. Kennedy T.Dede’yi öldürmekle suçlanan bir 16 yaşında bir 17 yaşında 6 kişi dün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, mahkemede olası bir olaya karşı sabahın erken saatlerinde geniş güvenlik önlemi alırken, cinayeti protesto etmek için bir grup Nijerya’lı öğrenci mahkeme önünde toplandı.

Cinayet zanlıları ise güvenlikleri açısından mahkemenin arka kapısından getirildi.

Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek tüm zanlıların soruşturma maksatlı 7’şer gün poliste tutuklu kalmalarına karara verdi.

Olaydan sonra kıyafetlerini değiştirdiler

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Erkan Yahat, zanlıların“Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Müfettiş Erkan Yahat, zanlılar Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, B.Ç., Onur Körkurt, Aydan Sel, ve S.D., ile birlikte 29 Ocak tarihinde Hacı Bektaş Sokak Kaliland Bölgesi, Kuzenler apartmanı Daire 7’de kalan Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’yi evinde ciddi şekilde darp edip etkisiz hale getirdikten sonra, zanlı Zekeriya Kurucu’ya ait GU 042 plakalı ve ED 581 plakalı salon araçlarla kaçırdıklarını anımsattı.

Dede’yi Çanakkale Gölet’ine götürüp döve döve ölümüne sebep olduklarını kaydeden Yahat, zanlıların olayın hemen ardından evlerine giderek kıyafetlerini değiştirdiklerini söyledi.

Yahat, zanlı Onur Körkurt’un itirafı ile, cinayet gecesi S.D.’, B.Ç., ve Onur Körkurt’un giydikleri kıyafetleri Mağusa’da bir apartmanın tavanında saklı bulduklarını kaydetti.

Yahat: “Islak, çamurlu ve kanlıydı”

Soruşturma memuru Erkan Yahat, üç zanlıya ait bulunan kıyafetlerin kanlı, ayakkabıların ise çamurlu ve ıslak olduğunu söyledi.

Alınan tutukluluk süresinde 70’e yakın emare bulduklarını kaydeden Yahat, 70 kişiden de ifade aldıklarını anlattı.

Kurucu gölete kaçırdığını itiraf etti

Yahat, zanlı Zekeriya Kurucu’nun ise alınan tutukluluk süresinde Keneddy T.Dede’yi kendi yönetimindeki araç ile evden kaçırıp gölete götürdüğü yönünde gönüllü ifade vererek itirafta bulunduğunu kaydetti.

Kurucu’nun verdiği ifadede şuan aranmakta olan Nidai Şanlı’yı olay gecesi durdurmaya çalıştığı yönünde itirafı olduğunu kaydeden Yahat, Kurucu’nun iddiasına göre gölette yaşanan olaylar sırasında Nidai Şanlı’nın müdahale etmek isteyen Onur Körkurt’a elektrik şoku verdiğini ifade etti.

Sel Pile’de Körkurt ve S.D. Beyarmudun’da yakalandı

Müfettiş Erkan Yahat, 17 yaşındaki kız çocuğu S.D., ve Onur Körkurt’un önceki gece geç saatlerde Güney’den geri gelerek, Beyramudu Polisi’ne giderek teslim olduklarını, aynı gece zanlı Aydan Sel’in ise Pile köyünde yakalandığını anımsattı.

Yahat, cinayet ile bağlantılı aranan Nidai Şanlının ise henüz yakalanmadığını ifade etti.

Müfettiş, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek 7’şer gün tutukluluk talebinde bulundu.

Nijeryalı’lar adalet istiyor

Gazimağusa Kaza Mahkemesi önünde sabah saatlerinde toplanan bir grup Nijerya’lı öğrenci ise sessizce mahkemeyi bekledi. Üç Nijerya’lı mahkeme salonuna girip davayı dinlerken, mahkeme çıkışında Mağusa Nijerya Öğrenci Birliği başkanı Chukwyemeka Nwachukey açıklama yaptı.

Nwachukey, adalet istediklerini belirterek adalet olmazsa daha büyük eylemler yapacaklarını belirtti. Nwachukey, “Biz KKTC’yi güvenli bir yer olduğu için seçtik. Ama bu olaydan sonra çok üzgünüz” şeklinde konuştu.