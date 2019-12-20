"KANLI NOEL SALDIRISI SONRASINDA BÜYÜK ACILAR YAŞANDI"

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası, toplumların hayatlarında dönüm noktalarını ifade eden zaman dilimlerinin, geçmişte yaşanan acıların unutulmaması ve geleceğe umut ve güvenle bakılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sendika Başkanı Himmet Turgut, 21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Kanlı Noel” saldırısı sonrasında büyük acılar doğduğunu, 364 Kıbrıslı Türk’ün şehit olduğunu, 8 bin 667’sinin de yaşadığı köyleri terk etmek durumunda kaldığını hatırlattı.

Turgut, “Gelecek nesillere bir barış ve huzur adası bırakmak istiyorsak geçmişte yaşanan bu ve benzeri her olayı çok iyi bilmeli ve bunlardan olumlu dersler çıkarmalıyız” dedi.