KANLI TİŞÖRTÜYLE ANNESİNE KOŞTU

Sienna Duffield ikinci yaş gününü kutlarken davetlilerden birisi küçük kızı yanağından öptü. Kimsenin tahmin edemediği şey ise öpücüğün minik kızın başına aylarca bela olacağıydı. Bir gün sonra Sienna’nın suratı sanki birisi suratına asit dökmüş gibi gözüküyordu.

Doktorların, öpücüğün neden olduğu rahatsızlığın farkına varmaları aylarını aldı. İşte o gizli hastalık!

Sienna’nın annesi Inside Edition, “Sanki birisi kızımın suratına asit dökmüştü. Ağzı ve yanakları tamamen kızarıklarla kaplıydı” dedi.

Bu uzun soluklu kâbusun sadece başlangıcıydı. Sienna’nın suratında kötü görüntü giderek artıyordu. Doktorlar ise hiçbir teşhis koyamıyorlardı.

Sekiz ay boyunca iki yaşındaki kız suratındaki kızarıklıklarla yaşadı.

Sienna, suratındaki kızarıklıkları kaşıdığında aniden kanıyordu. Annesi, kızının bir enfeksiyon tarafından içten içe yenildiğini düşünüyordu.

Sienna’nın kıyafetleri kan lekeleriyle doluydu. Yemek yemekte güçlük çekiyordu çünkü ağzının etrafında inanılmaz bir ağrı vardı.

Sienna’nın annesi, kızını dışarıya çıkartmak da istemiyordu. İnsanlar, kıza tuhaf şekilde bakıp yaralayıcı sözler sarf ediyorlardı.

Doktorlar, başta bunun egzama veya bir çeşit alerji olduğunu düşündüler. Verdikleri ilaçların hiçbiri fayda etmedi. En sonunda Sienna’nın durumu ağırlaştı ve hastaneye kaldırıldı. O kadar kötü durumdaydı ki ağzını açamıyor ve yemek yiyemiyordu. Serumla besliyorlardı küçük kızı.

Sienna, kızının başına ne geldiğini anlayabilmek için kızarıklıklar ortaya çıkmadan önce yedikleri yemekleri ve gittikleri yerleri hatırlamaya çalıştı. Tam o sırada doğum günü sırasında kızını akrabalarından birinin öptüğünü hatırladı.

Doktorlar, Sienna’nın herpes simpleks virüsüne maruz kaldığını öğrenince, hemen gerekli tedavilere başlandı.

Küçük kız kısa süre içinde iyileşti ve artık rahatça yemek yiyebiliyor.

Sienna’nın annesi, “Geçtiğimiz birkaç ay içinde kızımın suratında inanılmaz bir değişim yaşandı. Kızarıklık geri geleceğe benzemiyor. Tabii ki geri gelme şansının olduğunu söylendi ancak geri gelmemesi için her gün dua ediyorum” dedi.

Sienna’nın annesi diğer ebeveynleri bu tehlikeli virüs hakkında uyarıyor ve çocuklarını herkese öptürmemelerini tavsiye ediyor. Bu virüsü taşıyan insanlar, virüsün belirtilerini göstermiyor olabilirler ancak pasif halde virüsü bulaştırma riskleri var. Çocuklarımızı bu virüsten korumamız gerekiyor!