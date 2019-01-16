KANLIDERE TAŞTI!

Lefkoşa’nın her iki kesiminden geçen Kanlıdere, bugün kaydedilen yoğun yağışların ardından taştı.

Rum radyosu Kanlıdere’nin Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bölümünde, üzerinde köprü bulunan iki noktada taştığını, bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Bu arada derenin kuzey kısmında da yer yer su taşmalarının yaşandığı bildiriliyor.