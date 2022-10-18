Kanser aşısına tarih verdiler!

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci, mRNA bazlı kanser aşılarının 2030’a gelmeden hazır olabileceğini söyledi.

ALMAN BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci, kanser çalışmalarında geldikleri son durumu aktardı. Amerikan Pfizer ile birlikte COVID-19’a karşı dünyada onaylanan ilk aşıyı üreten Türk asıllı biliminsanları, mRNA bazlı kanser aşılarının 2030’dan önce hazır olabileceğini söyledi. BBC’den Laura Kuenssberg’e demeç veren ikili, başta bağırsak kanseri ve melanom olmak üzere çeşitli kanser türlerini hedeflediklerini söyledi.

COVID HIZLANDIRDI

BioNTech, pandemi başlamadan önce MRNA bazlı Kanser aşıları üzerinde çalışıyordu. Ancak firma küresel acil durum karşısında COVID-19 aşıları üretmek için harekete geçti. BioNTech’in şu anda klinik denemelerinde olan birden fazla kanser aşısı bulunuyor. Türeci, Pfizer/BioNTech aşısının başarısının “kanser çalışmalarını hızlandırdığını” aktardı. Türeci, BioNTech’in pandemi sırasında mRNA aşılarını daha hızlı üretmeyi öğrendiğini ve insanların bağışıklık sistemlerinin mRNA’ya nasıl tepki verdiğini daha iyi anladığını söyledi. İkiliye göre, kanser aşılarının önündeki en büyük engel, tümörleri oluşturan kanser hücrelerinin çok çeşitli proteinlere sahip olması. Bu da kanser hücrelerini hedef alan ve sağlıklı dokuları koruyan bir Aşıyapmayı oldukça zorlaştırıyor.

Hürriyet