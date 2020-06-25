Kanser hastalarına uyarı: Tedaviyi aksatmayın

Prof. Dr. Ramazan Esen, kanser hastalarının koronavirüs sürecinde tedavilerine ara vermemeleri gerektiğini belirterek, "Herhangi bir lezyonu olan kanser hastalarının kontrollerini aksatmadan sürdürmesi gerekiyor." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Hematoloji ve Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Esen, kanser hastalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tedavilerine ara vermemeleri gerektiğini belirterek, "Herhangi bir lezyonu olan kanser hastalarının kontrollerini aksatmadan sürdürmesi gerekiyor." dedi.

Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'ın yanı sıra Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Şırnak ve Kars gibi çevre illerdeki hastalara da hizmet verdiklerini söyledi.



Son teknolojik cihazlar, deneyimli doktorlarla bölge insanının batı illerine sevk sorununu en aza indirdiklerini aktaran Esen, Kovid-19 döneminde de bölgedeki 3 milyon insana tedavi imkanı sunduklarını vurguladı.



"Anormal değişiklikler yaşayanlar mutlaka hekime görünmeli"



Salgın sürecinde üst düzeyde önlemler alarak hastaların güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını, bu kapsamda hastaneyi 2 bölüme ayırdıklarını anlatan Esen, şunları kaydetti:



"Bazı hastalar virüs kapma endişesiyle sağlık kuruluşlarına gidemiyor, bu durum hastalıkların ilerleme riskini doğruyor. Özellikle kanser veya kanser şüphesi olan hastalar bu konuya daha çok önem vermeli. Herhangi bir lezyonu olan kanser hastalarının kontrollerini aksatmadan sürdürmeleri gerekiyor. Vücudunun herhangi bir bölgesinde şişlik oluşanlar, dışkılama alışkanlığında değişiklik yaşayanlar, kronik öksürüğü veya kanaması olanlar, yutma güçlüğü çekenler, anormal kilo kaybı yaşayanlar muhakkak bir hekime görünmeli ve ön tetkiklerini yaptırmalı. Kanser hastaları için zaman çok önemlidir. Ameliyatla, tedavi yöntemleriyle sağlıklarına kavuşacak pek çok hasta geç kaldıklarında hastalıkları ilerleyebiliyor. Özellikle kanser hastalarının kalabalık ortamlara girmemelerini, hastanelere tek bir refakatçiyle gitmelerini, hijyen ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerini, maske takmalarını öneriyoruz. Akraba ziyaretlerini bir müddet ertelemeleri gerekiyor."



Normalleşme sürecinde insanların rahat davranmasının virüsün bulaşıcılığını artıracağına dikkati çeken Esen, bu dönemde sevdikleri birini, bir doktoru, sağlık çalışanını ya da hastayı küçük bir ihmalden dolayı kaybetmeyi hiç kimsenin vicdanen kaldıramayacağını ifade etti.



"Kanser hastaları ayrı bölümde tedavi ediliyor"



Kanser hastalarının tedavilerini Kovid-19 bölümlerinden ayrı bir alanda, gerekli hassasiyeti göstererek gerçekleştirdiklerini aktaran Esen, "Karnında şişme oluşan ve yaklaşık iki ay bu şikayeti devam eden bir hastamız virüs kapma endişesiyle hastaneye gelmemiş. Merkezimize başvurduğunda karaciğerinde büyüme olduğunu ve karnının su topladığını gördük. Hastayı tedavi altına aldık. Gerekli biyopsi ve görüntüleme işlemlerini yaptıktan sonra lenfoma kanseri teşhisi koyduk. Bu hastalık çok az görülüyor. Tedaviye olumlu yanıt veren hastamızın durumu iyi. Hastalarımızın tedavilerini aksatmamalarını ve en küçük sorunda bile hastaneye başvurmalarını önemle vurguluyoruz." diye konuştu.



Dursun Odabaş Tıp Merkezi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yunus Demirkol da Kovid-19 sürecinde yüz yüze görüştükleri hastaların korkularını yenip tedavi olmalarını sağladıklarını belirtti. Demirkol, hastaların korkularını yenmelerini, kanser şüphesi olanların kontrollerini aksatmamaları çağrısında bulundu



"Korkumu yenerek hastaneye geldim"



Kanser hastası 61 yaşındaki Enver Kartal ise tedavi için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Van'a geldiğini ifade ederek, "Salgının ülkemizde görülmesinden sonra hastaneye gelmeye çekindim. Doktorlarımın önerileriyle hastaneye yatırıldım, onlara inandım. Tek kişilik lüks otel konforunda odalarda kalıyoruz. Hijyenik bir ortamda tedavim yapılıyor. İyi ki bu süreçte korkumu yenerek hastaneye geldim. Hastaneye gitmeye çekinen hastalara devletimizin koronavirüse karşı her türlü önlemi aldığını söylemek istiyorum. Tedavilerini yarım bırakmasınlar. Sağlık durumum iyi. Doktorlardan Allah razı olsun." dedi.