Kanserde ve Hamilelikte Önemli Değer

CEA: Karsinoembriyonik antijen nedir? CEA yüksekliği ne anlama gelir? CEA yüksekliğinin nedenleri…

Başta kolorektal kanser olmak üzere gastrointestinal sistem, akciğer, karaciğer, ovaryum, meme, pankreas, prostat ve tiroit kanserleri ile ilişkili tümör belirleyicisi CEA yani Karsinoembriyonik antijen nedir? CEA yüksekliği ne anlama gelir? CEA yüksekliğinin nedenleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

CEA anne karnındaki bebeğin bağırsak dokusunda yer alan bir proteindir. Doğumdan sonraki süreçte kanda saptanamayacak seviyelere düşer. Bazı kanserli hücreler tarafından üretilebilen bu protein, günümüzde bazı kanserlerin takibinde kullanılmaktadır. Peki, CEA yüksekliği ne anlama gelir? CEA yüksekliğinin nedenleri… İşte cevaplar…

CEA: KARSİNOEMBRİYONİK ANTİJEN NEDİR?

CEA, karsinoembriyonik antijeni temsil eder. CEA, bazı hücrelerin yüzeyinde bulunan bir maddedir. Embriyonik gelişim sırasında gastrointestinal sistemin hücreleri tarafından üretilen bir glikoproteindir. Doğumdan sonra çok az miktarda üretilir. Bazı kanser hastalıkları da dahil olmak üzere bazı hastalıklar mevcut olmadıkça kan dolaşımındaki CEA seviyesi nispeten düşüktür. CEA normal aralığı) mililitrede 0 – 2.5 nanogram (ng/mL)'dir.

CEA YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Hem benign (zararsız) hem de malign (kanserli) durumlar CEA düzeyini artırabilir. Artmış bir CEA’ya neden olan en sık görülen kanser, kolon ve rektum kanseridir. Diğerleri arasında pankreas, mide, meme, akciğer ve tiroid ve yumurtalık kanserinin medüller karsinomu bulunur. CEA’yı yükseltebilen benign durumlar arasında sigara, enfeksiyonlar, inflamatuar barsak hastalığı, pankreatit, karaciğer sirozu ve yüksek bir CEA’nın kansere işaret ettiği aynı organlardaki bazı iyi huylu tümörler yer alır. Kemoterapi ve radyasyon tedavisi, tümör hücrelerinin ölümüne ve CEA’nın kan akışına salınmasına bağlı olarak CEA’da geçici bir yükselmeye neden olabilir. Kanser tedavisi sırasında CEA düzeylerinin değiştirilmesi her zaman diğer klinik bulgularla ilişkili olmalıdır. Endişe verici olsa da, CEA’daki değişiklikler kendi başına kanser ilerlemesinin tanısı değildir.

CEA YÜKSEKLİĞİNİN NEDENLERİ

– Kolon, rektum, mide, pankreas ve akciğer kanseri olanların yaklaşık % 75'inde bu test yüksektir. Bu test kanserlerin erken evrelerinde yükselmeyebilir.

– Meme, yumurtalık ve baş-boyun

kanserlerinin yaklaşık yarısında yükseklik görülür. Meme kanserlerinde CA 15-3, yumurtalık kanserlerin CA-125 tümör belirteci olarak kullanılmaktadır.

– Bazı tiroid kanserlerinde (medüller) yükseklik görülebilir.

– Karaciğere veya akciğere sıçramış kanserlerin çoğunda yüksektir.

Kanser dışı nedenler ise şunlardır:

– Özellikle bağırsakların iltihabi hastalıklarında; ülseratif kolit, crohn hastalığı, mide ülseri, sebat eden pankreas iltihabı (kronik pankreatit), divertikülit gibi durumlarda yükselebilir. Hastalıklar iyileşme dönemine girdiğinde kandaki yükseklikler normale dönmeye başlar.

– Hepatit, siroz gibi karaciğeri etkileyen hastalıklarda kan seviyelerinde artış görülebilir.

– Safra kesesi iltihapları ve safra yolları tıkanıklıklarında

Böbrek yetmezliğinde

– İyi huylu meme hastalıklarında (fibrokistik meme hastalıkları gibi)

– Bağırsaklarda poliplerin bulunduğu bazı hastalıklarda

– Akciğer enfeksiyonunda, KOAH ve amfizemde yükselebilir.