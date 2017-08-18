KANSERE BİRE BİR!

Belki de kanserin tedavisi bunlarca yıldır kimsenin bilmediği topraklarda yetişen bir meyve sayesinde mümkündü…

Yıllar boyunca bilim insanları kanseri tedavi etmekte işe yarayacak bir ilaç bulmaya çalıştılar. Ancak maalesef başardıkları söylenemez.

Ancak öylesine gelişmeler yaşanıyor ki kanserin bir gün tedavi edilebileceğine dair ümitlerimiz artıyor.

Belki de kanserin tedavisi bunlarca yıldır kimsenin bilmediği topraklarda yetişen bir meyve sayesinde mümkündü…

ENJEKTE EDİLİYOR VE TÜMÖR YOK OLUYOR

Araştırmacılar, sadece Avustralya’nın Kuzey Queensland bölgesindeki yağmur ormanlarında yetişen nadir bir meyve türüne rastladılar.

Meyve, ‘Blushwood’ ismi verilen bir ağacın ürünü. Bilim insanları meyveden aldıkları enzimle kanser tümörlerini yok etmeyi başardılar.

Şu anda test aşamasında olan ilaca ‘EBC 46’ adı verildi.

Projenin önderi olan Berghofer Tıbbi Araştırma Merkezi’nden Dr. Glen Boyle, EBC-46’yı şöyle açıkladı:

“Preklinik denemelerimizde, ilacı deneklerimize enjekte ettik. Beş dakika içinde enjekte edilen bölgede morarma görüldü. 24 saat içinde ise tümörün yer aldığı bölge tamamen siyahlaştı. Bunun üzerinden birkaç gün sonra geçince bölgede kabuk oluştu. 1.5 hafta içinde kabuk kendiliğinden düştü ve tümör yok oldu.”

Berghofer’ın internet sitesinde EBC-46’nın farelerde, kedilerde ve atlarda test edildiği ve başarılı sonuçlar elde edildiği yazıyor.

İlaç, direk olarak tümöre enjekte ediliyor ve birkaç gün sonra tümör yok oluyor.

HENÜZ SADECE HAYVANLARDA DENENDİ

Henüz sadece hayvanlarda denenen laboratuvar testlerinde, deneye tabi tutulan tümörlü hayvanların %70’inde başarılı sonuçlar elde edildi ve tümörler yok edildi.

Maalesef çeşitli nedenlerden dolayı ilaç insanlarda henüz denenmedi. Bu nedenle araştırmacılar kesin bir şey söyleyemiyor.

Mesela tümör insan vücudunun her yerine yayıldıysa ve bu bölgeler ilacın enjekte edilemeyeceği yerlerse, ilaç kullanılamıyor ve haliyle işe yaramıyor.

Ancak keşfedilen bu meyve ve ilaç sayesinde kanseri yenmek için büyük bir adım daha atılmış oldu.

İnsanlar üzerinde yapılacak olan klinik deneylerde EBC-46’dan başarılı sonuç alınırsa, bu sayede ileride kanserin tamamen yok edilebileceği öngörülüyor.

Glenn Boyle, The Guardian’a “Günümüzde kanser hastalarına genelde kemoterapi tedavisi uygulanıyor. Uygulanamayan kişiler de var. Bu kişilere belki de EBC-46 yardımcı olabilir. Mesela kemoterapiyi kaldıramayacak olan yaşlılarda ilaç denenebilir” şeklinde konuştu.

Umarız ki elde edilen yeni bilgi ve verilerle kanseri yenme konusunda daha etkili sonuçlar ortaya koyulabilir.