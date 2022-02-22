Kansere neden oluyor, çocukları ölüme götürüyor!

Kansere neden oluyor, ölüme götürüyor. Çocuklarınız tehlikede olabilir. Propolis, D vitamini, balık yağı ve çeşitli vitamin kompleksleri...

Aileler bilmiyor ama böyle kullanılırsa hepsi çok zararlı oluyor. Pandemi nedeniyle popülaritesi daha da artan, ailelerin Kovid'e karşı çocuklarının bağışıklığını güçlendirmek adına hekime danışmadan kontrolsüzce kullandığı vitamin ve destek ürünleri tehlike saçıyor.

Uzmanlar, kontrolsüzce verilen vitamin ve destek ürünlerinin erken ergenlikten börek taşına, erişkinlik çağında kanser riskinin yükselmesinden çocuğun Kovid'i daha da ağır geçirmesine neden olabileceğini kaydetti. Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Mehmet Eltan, "Klinikte erken ergenlik şikayeti ile gelen hastalarda, beslenme ve vitamin desteklerini sorguladığımızda, propolis kullanımı ile sıkça karşılaşıyoruz" dedi.

Genellikle kış mevsiminde rağbet gören, özellikle okul öncesi ve ilkokul yaş grubundaki çocuklarda doktor kontrolü dışında sıkça kullanılan propolis, D vitamini, balık yağı ve çeşitli vitamin komplekslerinin kontrolsüz kullanımı, Kovid-19 pandemisiyle beraber daha da arttı.

Uzmanlar, normal bir bağışıklık sistemine sahip, beslenme bozukluğu gibi çok özel durumlar yaşamayan çocuklarda bu ürünlerin doktor bilgisi dışında kullanımının yarattığı risklere dikkat çekerek ailelere önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'un en büyük pandemi merkezlerinden biri olarak hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmünoloji Uzmanı Dr. Emre Akkelle ve Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Mehmet Eltan, ailelerin çocuklarını Kovid başta olmak üzere pek çok hastalıklardan korumaya çalışırken, farkında olmadan uzun vadede daha büyük sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi.