Kanserin ilk belirtisi başka hastalıkla karıştırılıyor!

Kanserin vücutta oluşmaya başlarkenki ilk belirtisi başka hastalıkla karıştırılıyor. Vücutta oluştuğunda ilk olarak bu belirtiyi gösteriliyor. En korkulan hastalıklardan biri olan kanserde belirtiler, çoğu zaman soğuk algınlığı ile karıştırıldığı için ihmal ediliyor. Ardından kanserin vücutta yayılmasıyla sonuçlanıyor ve ne yazık ki ölüme kadar götürebiliyor. Uzmanların açıklamalarına göre, kanser türlerine göre belirtiler de değişkenlik gösteriyor. Kanserin ilk belirtileri nelerdir? İşte kanseri ilk günden anlamanızı sağlayacak sinyaller...

Kanserin belirtisiyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Bu belirtiler başladığı andan itibaren hemen doktora gidin ve önlem alın.