KANTARA BÖLGESİNDE BÜYÜK YANGIN!

Polis, dün saat 14.30 sıralarında, Kantara bölgesinde verici antenlerin güney batı kısmındaki ormanlık arazide henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktığını bildirdi.



Yangına Orman Dairesi ekipleri ile Polis İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirten polis, arazinin zor koşulları ve rüzgar nedeniyle yangına müdahalenin güçlükle yapılmakta olduğunu, yangının henüz kontrol altına alınamaması nedeniyle bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiğini duyurdu.



KONTROL ALTINA ALINDI



Kantara bölgesinde, dün saat 14.30 sıralarında, verici antenlerin güney batı kısmındaki ormanlık arazide meydana gelen yangın kontrol altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kantara dağlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk tespitlere göre çok sayıda çam, selvi ve makilik alan yandı.







TATAR



Başbakan Ersin Tatar Kantara dağlık bölgesinde çıkan yangın yerinde incelemelerde bulundu.



Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Başbakan Tatar olay yerinde yaptığı açıklamada “Orman Dairesi, İtfaiye ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı çalışanları ile bölge halkının çabaları ile söndürülmüştür. İlgililere büyük bir felaketin önlenmesinde gösterdikleri yoğun uğraşları için teşekkür ederim.. hepimize geçmiş olsun' dedi.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da Başbakan'a eşlik etti.



KAMP BOŞTU



Öte yandan Gençlik Dairesi'ne bağlı Kantara Kampı'nın üst tarafında yer alan yangın sırasında kampın boş olduğu belirtildi. Gençlik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Daire Müdürü Hasan Eren de yangın yerine gitti. Eren, Kantara yaz kamplarının geçtiğimiz Cuma günü sona erdiğini ve kampın boş olduğunu belirtti.



AKINCI



Kantara’da çıkan yangın bölgesine giderek bilgi alan Cumhurbaşkanı Akıncı, daha çok ağaç dikilmesi için kampanyalar düzenlendiğini ve bunun sevindirici olduğunu, ancak önemli olanın var olanı korumaktan geçtiğini söyledi.



Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, Kantara bölgesinin Kıbrıs'ın en güzel, en güzide bölgelerinden biri olduğunu belirtti.



Akıncı, “Gözümüz gibi korumamız gereken bir güzellik” diye konuştu.



“İtfaiye, Sivil Savunma ekipleri ve bölge halkını canı gönülden kutluyorum” diye konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, Başabakan Ersin Tatar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile bölge sorumlularının hepsinin bölgede olmasının konuya verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.



Akıncı, yangının kısa sürede söndürülmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Mustafa Akıncı, kendisinin de yangın bölgesine giderek olayı yerinde incelemek ve duyarlılığı Cumhurbaşkanlığı seviyesinde de ifade etmek istediğini kaydetti.



Akıncı, “Çünkü ormanlık alanlarımız son dere az ve yetersiz. Yineliyorum bu yüzden var olanı korumak önemli” diye konuştu.