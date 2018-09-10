KANUNSUZ AV!

Polisin ülke genelinde yaptığı kontrollerde, kanunsuz avlandığını saptadığı beş kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis bültenine göre, ince av sezonu nedeniyle rutin avcı kontrolleri sırasında, G.S’nin (E-19) adına kayıtlı olmayan, dedesi E.Ç’ye (E-81) ait av tüfeğiyle; R.D (E-39), A.N (E-47) ve S.N’nin (E-28) ise ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.