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KANUNSUZ AV!

KANUNSUZ AV!

5 kişiye yasal işlem!

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Polisin ülke genelinde yaptığı kontrollerde, kanunsuz avlandığını saptadığı beş kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis bültenine göre, ince av sezonu nedeniyle rutin avcı kontrolleri sırasında, G.S’nin (E-19) adına kayıtlı olmayan, dedesi E.Ç’ye (E-81) ait av tüfeğiyle; R.D (E-39), A.N (E-47) ve S.N’nin  (E-28) ise ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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