KANUNSUZ AVLANIRKEN YAKALANDILAR!

Yapılan rutin kontrollerde, kanunsuz avlandığı tespit edilen iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün Arıdamı’nda 29 numaralı ava kapalı bölgede, S.A. (E-37) ve N.A. (E-48), adlarına kayıtlı av tüfekleriyle kanunsuz avlandıkları sırada, av korucuları tarafından tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.