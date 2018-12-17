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KANUNSUZ AVLANIRKEN YAKALANDILAR!

KANUNSUZ AVLANIRKEN YAKALANDILAR!

2 kişi hakkında yasal işlem

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Yapılan rutin kontrollerde, kanunsuz avlandığı tespit edilen iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün Arıdamı’nda 29 numaralı ava kapalı bölgede, S.A. (E-37) ve N.A. (E-48), adlarına kayıtlı av tüfekleriyle kanunsuz avlandıkları sırada, av korucuları tarafından tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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