KANUNSUZ AVLANIRKEN YAKALANDILAR!
2 kişi hakkında yasal işlem
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Yapılan rutin kontrollerde, kanunsuz avlandığı tespit edilen iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Bülteni’ne göre dün Arıdamı’nda 29 numaralı ava kapalı bölgede, S.A. (E-37) ve N.A. (E-48), adlarına kayıtlı av tüfekleriyle kanunsuz avlandıkları sırada, av korucuları tarafından tespit edildi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Etiketler : kanunsuz av, yasal işlem
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