KANUNSUZ AVLANMA!
2 kişi hakkında soruşturma!
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KANUNSUZ AVLANMA
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, Y.O.(E-24) ve M.Ö.Ç.(E-23)’nin, Beyarmudu köyünün kuzey batı kısmında bulunan 27 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturmaları devam ediyor.
Etiketler : kanunsuz av, soruşturma
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