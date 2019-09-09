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KANUNSUZ AVLANMA!

KANUNSUZ AVLANMA!

2 kişi hakkında soruşturma!

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KANUNSUZ AVLANMA

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, Y.O.(E-24) ve M.Ö.Ç.(E-23)’nin, Beyarmudu köyünün kuzey batı kısmında bulunan 27 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturmaları devam ediyor.

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