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KANUNSUZ AVLANMA!

KANUNSUZ AVLANMA!

2 kişi hakkında yasal işlem!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 22.12.2019 tarihinde ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri neticesinde A.Ö.(E-50)’nün Güzelyurt’da Derin Dere mevkiinde ava kapalı bölgede; M.Y.(E-28)’nin ise Serdarlı’da 34 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.

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