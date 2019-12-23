KANUNSUZ AVLANMA!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 22.12.2019 tarihinde ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri neticesinde A.Ö.(E-50)’nün Güzelyurt’da Derin Dere mevkiinde ava kapalı bölgede; M.Y.(E-28)’nin ise Serdarlı’da 34 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.