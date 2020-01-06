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KANUNSUZ AVLANMA!

KANUNSUZ AVLANMA!

2 kişi hakkında yasal işlem!

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KANUNSUZ AVLANMA

05.01.2020 tarihinde, KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, P.B.(E-45)’nin Geçitkale’de 29 numaralı ava açık bölgede av ruhsatı olmaksızın araç içerisinden kanunsuz olarak avlandığı, Avtepe’de 5 numaralı ava açık bölgede O.A.(E-81)’nın ise geçerli avlanma ruhsatı olmaksızın av tüfeğini tasarruf edip araç içerisinde taşıdığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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