KANUNSUZ AVLANMA

05.01.2020 tarihinde, KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, P.B.(E-45)’nin Geçitkale’de 29 numaralı ava açık bölgede av ruhsatı olmaksızın araç içerisinden kanunsuz olarak avlandığı, Avtepe’de 5 numaralı ava açık bölgede O.A.(E-81)’nın ise geçerli avlanma ruhsatı olmaksızın av tüfeğini tasarruf edip araç içerisinde taşıdığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.