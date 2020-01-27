KANUNSUZ AVLANMA!

26.01.2020 tarihinde, ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri neticesinde M.C. (E-27)’nin babası A.C. (E-64)’ye ait av tüfeği ile geçerli av ruhsatı olmaksızın Türkmenköy – Köprülü köyleri arasında bulunan 26 numaralı ava açık bölgede, M.T.(E-53)’nin ise Mehmetçik – Yedikonuk arasındaki 9 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir.