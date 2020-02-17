KANUNSUZ AVLANMA!

16.02.2020 tarihinde, ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucunda, A.D. (E-48), R.D. (E-23) ve R.D. (E-53)’nin ava açık bir günde Koruçam köyünün batı kısmında, 49 numaralı av bölgesinde, araç içerisinden kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.