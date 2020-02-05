KANUNSUZ PATLAYICI MADDE!

05.02.2020 tarihinde, saat 04:50 sıralarında, Sınırüstü’nde ava açık bir günde KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu E.İ.(E-50)’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada ithali yasak olan güney menşeli 112 adet av tüfeği fişegi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.