KANUNSUZ PATLAYICI MADDE!
Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu bulunduran bir kişi tutuklandı.
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05.02.2020 tarihinde, saat 04:50 sıralarında, Sınırüstü’nde ava açık bir günde KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu E.İ.(E-50)’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada ithali yasak olan güney menşeli 112 adet av tüfeği fişegi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Sınırüstü, avcı kontrolleri, patlayıcı madde
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