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KANUNSUZ PATLAYICI MADDE!

KANUNSUZ PATLAYICI MADDE!

Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu bulunduran bir kişi tutuklandı.

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05.02.2020 tarihinde, saat 04:50 sıralarında, Sınırüstü’nde ava açık bir günde KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu E.İ.(E-50)’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada ithali yasak olan güney menşeli 112 adet av tüfeği fişegi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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