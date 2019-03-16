KANUNSUZ PATLAYICI MADDE VE UYUŞTURUCU!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da polis ekiplerince bir evde yapılan aramada kanunsuz patlayıcı madde ile uyuşturucu tespit edildi

Mağusa’da polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 7 adet kanunsuz patlayıcı madde ile 8 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Tasarrufunda kanunsuz patlayıcı madde bulunduran Murat Keleş ile tasarrufunda 8 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduran Ala Cemaleddin ise tutuklandı.

Zanlı Keleş, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak teminata bağlanırken, zanlı Cemaleddin ise “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

7 adet patlayıcı madde

Mağusa’da 14 Mart 2019 tarihinde Gülernaz Apartmanı 7 Daire 14’te polis tarafından bir arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda zanlı Murat Keleş’in tasarrufunda kasapların hayvan kesiminde kullanmakta olduğu bayıltma silahına ait patlayıcı madde olan 7 adet kapsül bulundu. “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçundan dolayı mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Keleş, teminata bağlandı.

8 gr uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’tan ithal etti

Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülernaz Apartmanı 7 Daire 14’te yapılan aramada ise zanlı Ala Cemaleddin’in tasarrufunda, içerisine uyuşturucu madde olduğuna inanılan

1 adet sarma sigaranın bulunması üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

Aldıkları bilgi üzerine konu adrese giden narkotik ekipleri evde yaptıkları aramada zanlı Ala Cemaleddin’in yatak odasında 8 gr Hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde tespit edildi. Zanlı Cemaleddin’den yapılan soruşturmada ise konu maddeleri Güney Kıbrıs’tan alarak Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye ithal ettiği tespit edildi. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.