KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 03:30 sıralarında, Gazimağusa’da, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında devriye halinde olan ekip tarafından şüpheli vaziyette görülen M.B.A.M.(E-21) ve A.M.Z.S.A.H.’nin(E-31) üzerlerinde yapılan aramada, M.B.A.M’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. 17 Temmuz’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarrufundaki uyuşturucuyu araçtan atıp olay yerinden koşarak kaçan A.Y (E-33) Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.



