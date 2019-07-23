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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

3 kişi tutuklşandı!

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Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 03:30 sıralarında, Gazimağusa’da, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında devriye halinde olan ekip tarafından şüpheli vaziyette görülen M.B.A.M.(E-21) ve A.M.Z.S.A.H.’nin(E-31) üzerlerinde yapılan aramada,  M.B.A.M’nin tasarrufunda  yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. 17 Temmuz’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda  tasarrufundaki uyuşturucuyu araçtan atıp  olay yerinden koşarak kaçan A.Y (E-33) Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

 

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