KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

07.12.2019 tarihinde, Lefkoşa’da A.Y.S.M.A.(E-25)’nın tasarrufunda bulunan 30 gram sentetik cannabinoid, 10 gram kokain ve 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.M.(E-24)’nin Girne’deki ikametgahında yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.