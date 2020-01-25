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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

22 yaşındaki genç tutuklandı!

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Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

24.01.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa-K/Kaymaklı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülen A.H.A.A.S.(E-22)’nin tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 372 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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