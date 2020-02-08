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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

2 tutuklu!

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu
07.02.2020 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da M.A.K.’nin (E-22) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkenevri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Adı edilen ve meseleyle ilgili olarak A.Z.K. (E-21) ve Y.R. (E-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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