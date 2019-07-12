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KAPALI MARAŞ ENVANTER KOMİSYONU TOPLANDI

KAPALI MARAŞ ENVANTER KOMİSYONU TOPLANDI

Kapalı Maraş Envanter Komisyonu toplandı

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Kapalı Maraş Envanter Komisyonu ilk toplantısını Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay başkanlığında yaptı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar, Genel Koordinatörü Mustafa Kendir’in yanısıra çeşitli kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, bugüne kadar yapılan çalışmalarla elde edilen veriler ile ilave bilgi ve belgeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda ayrıca ihtiyaca göre uzmanlık gerektiren konularda alt komitelerin kurulması ve komisyona katılan kurum temsilcilerine ilaveten farklı kurumların temsilcilerinin de komisyona dahil edilmesine karar verildi.

Komisyonun gelecek hafta iki ayrı toplantı yapması konusunda karar alındı.

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