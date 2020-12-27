Kapalı Maraş’taki 600 adet bisiklet dezenfekte edilerek yeniden hizmete sunuldu
Kapalı Maraş’taki 600 adet bisiklet dezenfekte edilerek yeniden hizmete sunuldu
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Gazimağusa Belediyesi’nin Kapalı Maraş’ta hizmeti sunduğu bisikletler Covid-19 vakalarının artmasından sonra ilaçlanarak bugün yeniden kullanılmaya başlandı.
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Maraş’ın yaklaşık 4 kmlik güzergahının daha kolay gezilebilmesi amacıyla Maraş’ta yeniden hizmete sunulan 600 adet bisiklet genel dezenfekte çalışması yapılmasının yanısıra her kullanıcının ardından dezenfekte edilerek virüs riski ortadan kaldırılıyor.
2 saatlik kullanım ücreti 10 TL olan bisikletler, bisiklet istasyonundan sadece kredi kartıyla ödeme yapılarak kiralanıp Maraş gezilebilir.
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