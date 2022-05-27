Kapılarda geçişlerin rahatlatılması için düğmeye basıldı

Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla sınır kapılarında yaşanan sorunların çözümü ile ilgili oluşturulan komite çalışmalarına başladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Üstel, geçtiğimiz günlerde kara sınır kapılarında yaptığı inceleme ve denetimlerde sorunları yerinde görme imkânı bulmuş ve bu konuda bir komite oluşturulacağını ve sorunların en kısa zamanda çözüleceğini ifade etmişti.

Komite Başkanlık görevine UBP Milletvekili Resmiye Canaltay getirildi. Komitede ayrıca UBP Lefkoşa Milletvekilleri Ahmet Savaşan ile Alişan Şan, Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Karayolları Dairesi, Polis muhaceret yetkilileri ve Ekonomik Örgütler Platformu temsilcileri yer alıyor…

Komite Başkanı Resmiye Canaltay, komitenin Başbakan Ünal Üstel tarafından oluşturulduğunu ve kendisinin başkan olarak görevlendirildiğini söyledi.

Bugüne kadar iki toplantı yapıldığını ve hedefin önce kısa sonra da uzun vadede yapılacak olanları en kısa sürede hayata geçirmek olduğunu ifade eden Canaltay, ülke ekonomisine ivme kazandıracak düzenlemeler için kolları sıvadıklarını söyledi.

Canaltay, hem Kıbrıslı Rumlar’ın hem de turistlerin güneyden kuzeye hem de kuzeyden güneye geçişlerin kısa sürede rahatlatılacağını anlattı, bu adımın, ülke ekonomisine de ciddi kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

Canaltay, Ekonomik Örgütler Platformu’nun kapıların tüm düzenlemesini, alt yapı, üst yapı ve bakım ve onarım konusunda kendilerine düşen görevi yapacaklarını ifade ederek, bu konuda kendileri ile bir protokol imzalanacağını söyledi.

BRT