KAPILARDA RUM YOĞUNLUĞU!

Haberci'den Meyil Avcan'ın haberine göre; Lefkoşa bölgesinde bulunan Metehan ve Lokmacı Sınır kapılarında yapılan gözlemlerde, Kıbrıslı Rum vatandaşların Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçişlerinin daha yoğun oluşu dikkat çekti.

Geride bırakılan 2019 yılı ve önceki gün kutlamalarla karşılanan 2020 yılının ilk gününde Haberci gazetesi barikatlardaki yoğunluğu gözlemlemek amaçlı Lefkoşa bölgesinde bulunan Lokmacı Sınır Kapısı ve Metehan Sınır Kapısı’na göz attı.

Havanın kapalı ve zaman zaman yağmurlu olmasına rağmen buna aldırış etmeyen Kıbrıslı Rum vatandaşlar, Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Kuzey’e geçiş yaptı.

Metehan Sınır Kapısı’nda da durum pek farklı değildi. Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçişler tenhayken, Güney kesiminden ülkeye girişlerde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk akşamüzerine değin devam etti.

Orada çalışan görevlilerden edinilen bilgiye göre, bir saatte yaklaşık 50 aracın geçiş yaptığını, yoğunluğun öğlen saat 12’den sonra artmaya başladığı ve yoğunluğun akşamüzeri saatlerinde çoğalacağı ifade edilirken öte yandan, geçiş yapanların çoğunluğunun Kıbrıslı Rum vatandaşlar olduğu belirtildi.