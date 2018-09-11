KAPORTACIYI KUNDAKLADILAR!

Gazimağusa’da “WRC Kaporta” isimli iş yeri bugün sabaha karşı 03.30 sıralarında kundaklandı.

Polis basın bültenine göre, yanıcı madde dökülerek ateşe verilen iş yerinde muhtelif ofis eşyaları ile araç yedek parçaları yandı.

Polis, Gazimağusa’da Büyük Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “WRC kaporta” isimli iş yerinin kapısının meçhul şahıs veya şahıslar tarafından zorlanarak açıldığını ve içeriye girilip yanıcı madde döküldükten sonra ateşe verilerek kundaklandığını bildirdi.

Kundaklamayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.