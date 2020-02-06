KAPSAMLI YOL ÇALIŞMALARI YAPILACAK!

Ulaştırma Bakanlığı, İskele Boğaz bölgesinde ve Vadili’de geniş kapsamlı yol çalışmaları yapılacağını duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İskele Boğaz bölgesinde meydana gelen yol çöküntüsü ve Vadili bölgesi kapsamlı yol bakım/onarım çalışmaları ile ilgili yapılan bloke talepleri, Maliye Bakanlığı tarafından karşılandı.

Bu çerçevede İskele Boğaz bölgesindeki yol çöküntüsü tamir ve Vadili bölgesi kapsamlı yol bakım/onarım çalışmaları ihale süreci başlatılacak ve projeler hayata geçirilecek.