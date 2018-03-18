Kaptan’ın ölüm sebebi kalp yetmezliği

Yeniboğaziçi’nde akrabasına ait bahçe içerisinde ağaçların altını çapaladığı sırada rahatsızlanarak ölen Mehmet Ağa Kaptan’ın (E-65) kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Polisin açıklamasına göre, cuma günü vefat eden Kaptan’ın ölüm sebebi, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucunda belirlendi.

Soruşturma devam ediyor.