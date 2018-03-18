Kaptan’ın ölüm sebebi kalp yetmezliği
Ağaçların altını çapaladığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti
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Yeniboğaziçi’nde akrabasına ait bahçe içerisinde ağaçların altını çapaladığı sırada rahatsızlanarak ölen Mehmet Ağa Kaptan’ın (E-65) kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
Polisin açıklamasına göre, cuma günü vefat eden Kaptan’ın ölüm sebebi, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucunda belirlendi.
Soruşturma devam ediyor.
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